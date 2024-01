El juvenil que completó su primera pretemporada con San Martín y aspira a consolidarse en Primera

Para el oriundo de Río Colorado, Leales, la llegada al “santo” no fue sencilla. A los 15 años ingresó a las inferiores del club tras realizar una prueba en el complejo “Natalio Mirkin”. “Mis padres me llevaron a probarme y tuve la suerte de quedar”, recordó, asegurando que su formación se dio en el club Juventud Unida de su ciudad natal. “Si bien era hincha de San Martín, hasta que no me vine para acá nunca había conocido La Ciudadela. Hay un clima espectacular en cada partido”, agregó.