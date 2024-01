"Los seres humanos tenemos el ego muy grande, los futbolistas multiplicado por 10", aseguró Vecchio, ex Racing

Vecchio recién reapareció en la etapa final del año pasado, época en la que ya se habían ventilado algunas diferencias con el por entonces entrenador Fernando Gago y algunos referentes del plantel. Con respecto a la demora para volver a las canchas, apuntó directamente a Gago. “Fue una decisión del entrenador. En su momento me enojé como podía pasarle a cualquiera, porque los jugadores somos egoístas y queremos jugar. Tal vez no estaba al 100% para jugar y 'Fer' no creía que estaba para competir. Mirándolo desde lejos, quizás no lo estaba”, opinó Vecchio. Y agregó: “a veces uno siente que lo mejor es irse y probar en otro club. En un punto sentí que en Racing había dado todo lo que tenía quedar y hubiera sido injusto si me quedaba. Fue una decisión totalmente personal, yo lo sentí así. En tanto, remarcó que no llegó a hablar con Gustavo Costas, nuevo técnico de la "academia" al que le agradeció por algunas palabras elogiosas que tuvo públicamente.