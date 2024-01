Carlos Cisneros, en contra del DNU y la ley ómnibus "en su totalidad"

"Estos días estuvieron exponiendo algunos funcionarios y ninguno fue claro, ninguno pudo explicar algo concreto. Barra amenazó con que ‘si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente’. Francos abandonó la sala para ir a almorzar. Bullrich estaba más preocupada por Ecuador que por lo que pasa acá. Después Espert, como presidente del plenario de comisiones, silenciaba los micrófonos, callaba las voces de los diputados de la oposición y contestaba con chicanas. Para el Mileísmo parlamentario no hay margen de diálogo, no es más que una parodia de discusión, comentó.