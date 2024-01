Detienen a miembros del clan Antonietta

Según le explicó a LA GACETA el jefe de la Unidad Regional Este, Carlos Ruiz, ambos son miembros del clan Antonietta, una banda integrada por cinco personas de entre 18 y 30 años que tienen un frondoso prontuario por delitos de robos y lesiones, y que se caracteriza por realizar ataques pirañas. El comisario informó que la principal dificultad que tienen a la hora de luchar contra esta banda es que las víctimas no se animan a denunciarlos por miedo a sufrir represalias. “Sembraron pánico y terror en la sociedad, entonces hay casos que no se denuncian, no hay elementos para trabajar en las causas y luego quedan impunes”. Además, dijo que suelen generar disturbios cuando aprehenden a uno de los integrantes. “Van a la comisaría, empiezan a gritar, en muchos procedimientos se resisten y tratan de liberar a los acusados. Hacen amenazas, llegaron hasta a tirar piedras, son muy violentos”, dijo.