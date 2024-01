"Fue mi idea juntar a Mauricio Macri con Javier Milei", aseguró Patricia Bullrich

En diálogo con Todo Noticias (TN), la funcionaria contó que fue lo que pensó después de terminar en el tercer lugar en los comicios. "Si yo no hago nada, porque me pelee un poquito con Milei vamos a terminar en la peor de las Argentina. Al día siguiente me junté con mi equipo y dije ‘tenemos que apoyar a Milei’", afirmó.