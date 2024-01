Gran Hermano: Isabel De Negri habló sobre los problemas de salud de sus hijos

Isabel, en diálogo con La Nacion, habló de los tuits de su hijo donde el joven mencionaba que su madre lo había denunciado y que era todo mentira. La ex jugadora admitió que si tiene una buena relación con su hijo Agusto. “Su problema son las adicciones, no me gusta hablar de este tema. Por la adicción tuvo un inconveniente de salud y quedo internado, eso me devastó”, confesó.