Por falta de apoyo, un tenista tucumano no podrá jugar el Australian Open

“La Asociación Argentina de Tenis me dijo que era un viaje muy caro para mandar a un chico sólo, cosa que no entiendo muy bien, y que no me iban a apoyar”, develó “Machi”, en diálogo con LA GACETA. “Es una lástima porque no pude conseguir el apoyo económico y me sentía jugando muy bien. En las últimas semanas había estado en Buenos Aires, entrenándome en cancha rápida con algunos profesionales, y estaba realmente muy bien”, se lamentó el joven tucumano, que es entrenado por su papá, Jorge, y cuyo estilo de juego, muy potente gracias a su gran altura (mide más de 1,90m), se adapta muy bien a las canchas de cemento.