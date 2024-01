El presidente del PSG explicó por qué no reconoció a Messi tras el título en Qatar: “Somos un club francés”

Y si bien destacó al argentino, a quien calificó como “el mejor jugador de la historia”, se mostró enojado por las declaraciones de Messi tras dejar el club, donde el astro aseguró que no tuvo un paso feliz por el PSG. "Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del PSG. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después", sentenció.