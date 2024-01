Cartas de lectores: garitas para la Policía

En varias esquinas de barrios de la ciudad vi que instalaron garitas para vigilancia policial, es por ello que me dirijo al ministro de Seguridad, y/o al Jefe de Policía solicitándoles la posibilidad que pueda instalarse alguna en el Barrio Padre Monti, ubicado a escasas cuadra del centro de la ciudad y donde abundan los asaltos y robos. En este barrio existe la plazoleta Brigadier de Rosas, que fue refaccionada en la ultima etapa del Gobierno anterior y ahora desde la nueva administración apenas pasaron una sola vez cortando los pastos y en estos momentos. Parece un monte, ya que se olvidaron que existe, pero espero que en esta oportunidad no hagan como en la primera, que dejaron en los cordones cunetas todos lo sucio y hemos tenido que llamar varias veces para que regresen a levantar la basura. En relación al primer caso (instalación de garita), una de las esquinas de la plazoleta es lugar ideal ya que desde allí se mira todo lo que pasa en las distintas entradas y salidas del barrio, por lo que estimo sería un buen control y todos los vecinos nos sentiríamos más seguros, ya que la plazoleta es un lugar de paso muy concurrido por vecinos de otros lugares y al no conocerlos no es seguridad para nosotros.