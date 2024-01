Cómo fue la primera salida en pareja entre Nico Occhiato y Flor Jazmín, tras blanquear su relación

El primer programa de 2024 fue en Pinamar, ahí el dueño de Luzu TV confeso: “¡Me enamore como no pensé que me iba a enamorar en la vida!”. Con lágrimas en los ojos, Flor contesto: “sí, son esas cosas que uno no elige, pero pasan y te haces cargo así que eso: sí, estamos juntos”, de inmediato las redes sociales explotaron por la confesión.