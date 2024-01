Roberto Sánchez: “El Gobierno debe buscar consensos”

El titular de la UCR local insistió con que la metodología no es “la más conveniente para darle certeza y firmeza al rumbo del país”. “El DNU habilita a planteos judiciales y a resoluciones que traban su aplicación. Es lo que ya está pasando y va a seguir pasando en la medida en la que no se encuentre un punto de equilibrio. Es indispensable separar lo urgente, de lo que no lo es. Y que se determine qué cosas son necesarias ya. Está claro que Argentina necesita un cambio total, pero eso no puede resolverse de la noche a la mañana. Para eso hace falta diálogo y consensos. Nosotros estamos dispuestos a sostener ese camino republicano”, añadió.