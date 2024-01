Test de personalidad: la mujer que elijas revelará cuál es tu comportamiento en sociedad

Si elegiste a la chica número 3 probablemente sos una persona tímida y estructurada. La espontaneidad no es lo tuyo, pero eso te hace una persona muy organizada. No sueles establecer relaciones instantáneas con los demás, por lo que los que te rodean suelen tener la grata oportunidad de ver tu verdadera personalidad cuando llegas a conocerlos bien. No sos rencoroso y evitas los conflictos. Te preocupas mucho por los sentimientos de los demás y estás listo para sacrificar algo para que tus seres queridos sean felices. A la vez, la armonía es esencial para vos, por eso es que de vez en cuando necesitas estar solo y disfrutar de tu propia compañía.