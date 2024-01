Gustavo Abregú y un año que lo consolidó en el plantel de San Martín

Con la humildad que lo caracteriza y apoyado en su familia, Gustavo sueña con seguir con su crecimiento personal, ayudando a San Martín a volver a Primera y siempre agradeciendo el cariño que recibe de los simpatizantes. “Antes de firmar por la calle me paraban y me decían que no me vaya, en mi pueblo me volvían loco, los hinchas me demuestran su amor diariamente y eso es algo impagable. Ojalá podamos devolver todo eso en la cancha y que este sea un buen año para todos”, finalizó el mediocampista que promete que el 2024 será mucho mejor.