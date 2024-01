Por qué Celina Rucci mantuvo su enfermedad en secreto y la dolorosa situación que la obligó a contarlo

Celina mantuvo su enfermedad en secreto porque no quería que la vieran mal. Sin embargo, una noche del 2020, vivió una situación que la obligó a contar lo que estaba viviendo. “Salí a cenar con amigos, nos ponemos a bailar y en un movimiento brusco se me salió la peluca que llevo por la quimio. Me sentí tan vulnerable que no pude volver al lugar, ellos me decían que no era nada, pero yo sentí que no podía ocultar mas lo que me había pasando”, reflexionó en aquel entonces.