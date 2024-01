Facundo García Hamilton: "Dogos será una gran escuela para mí"

Por lo pronto, García Hamilton ya se ha planteado objetivos concretos para un 2024 que espera sea aún más intenso: “con Dogos, el objetivo principal a nivel individual será aprender mucho y disfrutar. Siento que tengo mucho para seguir aprendiendo y mejorando, y Dogos será una gran escuela en ese sentido. Al mismo tiempo, me propuse aportar todo lo que tenga, no guardarme nada, para que cuando me toque entrar a la cancha, poder expresarme a través de mi juego y pelear por tener más minutos. Por supuesto, el año pasado el equipo hizo un gran torneo pero se quedó con la espina de ser campeón, así que esta vez pelearemos para sacar esa espina”.