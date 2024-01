Qué les piden los tucumanitos a los Reyes Magos

Es el caso de Joaquín, que tiene ocho años y dudas sobre la vida de Melchor, Gaspar y Baltazar. “Yo me hago una pregunta: ¿desde cuándo empezaron a traer regalos?”, dijo el pequeño y agregó: “también quiero saber dónde viven y qué hacen el resto del año”. Él, además, pidió un regalo particular: “quiero una camisa igual a una azul que me trajeron el año pasado, porque es mi favorita y ya no me queda”.