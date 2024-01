Moyano, sobre el fallo contra el DNU: "Fue tan contundente que no creo que se pueda dar vuelta"

"Se anulaban las indemnizaciones, las licencias por paternidad y maternidad, la posibilidad de hacer una asamblea. Esperemos que la Justicia no sea presionada por este Gobierno y saque los fallos a favor de los laburantes. Eso es lo que no se banca (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich. Le paramos la reforma de (el ex presidente Mauricio) Macri y ahora este DNU. Fue ministra de Trabajo en 2001 y estuvo con Cambiemos y no pudo llevar adelante la reforma laboral", remarcó.