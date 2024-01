Irán acusó a Israel y a Estados Unidos por explosiones

Israel no se pronunció sobre las acusaciones. Sí lo hizo EEUU. “Parece un ataque terrorista, el tipo de cosas que el ISIS (Estado Islámico) hizo en el pasado. Esa es nuestra suposición en curso en este momento”, indicó un funcionario del Gobierno del presidente, Joe Biden. “EEUU no estuvo involucrado de ninguna manera y cualquier sugerencia en sentido contrario es ridícula. No tenemos razones para creer que Israel estuviera implicado en esta explosión. No tenemos información para creer que ese sea el caso”, había dicho antes el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.