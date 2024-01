La intendenta de un pueblo de Córdoba renunció a su sueldo: "Fue el primer decreto que firme"

La funcionaria aclaró que el dinero no está destinado a ninguna partida presupuestaria en particular, ya que renunció al sueldo completo y no requiere donación. “Nuestro municipio no está endeudado, los sueldos municipales están muy bajos”, dijo y mencionó que el intendente saliente cobraba alrededor de $800.000 mensuales, sin contar los gastos de representación.