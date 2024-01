Una modelo creada con inteligencia artificial atrae la atención de estrellas del deporte, creyendo que es una persona real

En la entrevista, el desarrollador optó por no revelar nombres para evitar ridiculizar a estos hombres que buscaban conquistar a una modelo virtual. No obstante, compartió un intercambio de mensajes con un jugador profesional de Alemania que mostraba un interés constante: "Hubo un momento en el que me pregunté: '¿Qué está sucediendo?' Incluso un futbolista profesional comentó en una foto de Emily preguntando: '¿Cómo es posible que una dama tan hermosa no tenga novio?'".