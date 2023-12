Test de personalidad: elegí un símbolo y descubrí tu mensaje espiritual para arrancar el año

Símbolo 2: los límites no son malos si se construyen conscientemente y con intención guiada. Es hora de que pongas algunos de estos límites en su lugar, ¡porque hay mucha dispersión! Al tener límites claros, le das a tu vida una pequeña estructura y guía que es exactamente en lo que necesitas enfocarte ahora mismo. Debes poner tu atención en tomar responsabilidad por cosas que no van a ser planeadas y dejar de esparcir tu tiempo y energía entre personas y situaciones que ya no están sirviendo a tu propósito superior.