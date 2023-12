Una localidad, en la mira por los crímenes narcos

La fiscala Adriana Reynoso Cuello estuvo al frente de la investigación. A las pocas horas se realizaron varios allanamientos y se detuvo a varias personas. Terminó imputando por los homicidios a Sebastián Exequiel Jaime, José Carlos Acosta y Juan Carlos Tártalo. En octubre de 2017 se inició el juicio. El debate estuvo cargado de sorpresas y de polémicas. “Le voy a decir la verdad: esas personas no tienen nada que ver”, dijo el acusado Jaime mientras apuntaba con una mano a los también imputados Tártalo y Acosta. “No dije la verdad porque fui amenazado por Nicolás Orellana y Samuel Morales (hijo y ex yerno de “Piki” Orellana, respectivamente)”, advirtió generando más asombro en la sala de audiencias. Su relato continuó: “Morales y Orellana me citaron. Fui a comprarles marihuana y ‘merca’. En un momento, recibieron un llamado. Alguno dijo ‘ahí vienen’. Nicolás me dijo que me fuera, pero Samuel me dijo que me quede, y que viera lo que viera, no dijera nada porque se iban a desquitar con mi familia”, les dijo el acusado.