Luego de más de 50 años jugando al hockey, llegó a la Selección Argentina y fue campeona

Su camino en el hockey comenzó en Los Tarcos cuando tenía apenas 12 años; y desde allí no paró más. “Desde los 15 a los 40 años jugué en el equipo de Primera A, después en el de Primera B, en el de Primera C, y hace más o menos cinco años juego en la Preintermedia”, repasa en diálogo con LA GACETA, la jugadora que, además, también formó parte de los seleccionados juveniles y mayores de Tucumán. “Amo el hockey y no hay cosa más linda que entrar a una cancha a jugar”, sentencia.