Pablo Tapia será recordado por sus goles, su simpleza y por la alegría que transmitía

Tapia, carpintero de profesión, era muy creyente. “Mi vida hizo un giro de 180 grados. Me cobijé en la fe de la Congregación Pueblo de Dios y conté con la ayuda de Eva, que fue mi madre espiritual. Ella me enseñó a caminar cargando mi enfermedad. También me apoyé en mis hermanos del Refugio Los Sellados -cerca de La Florida- y en la familia Aguilar. Cuando uno recibe la noticia de sufrir cáncer, hay que saber sobrellevarla. Hay que tener mucha paciencia, semblanza, prudencia con esa palabra, porque no es fácil que te lo diga un médico. Hay que estar preparado mentalmente”, remarcaba con ilusión.