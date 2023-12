Cartas de lectores V: Elecciones y ajustes

¿Estado o situación pre revolucionaria? Los candidatos, en las elecciones pasadas, presentaron, de distintas maneras, perspectivas de ajustes tremendos. La contradicción, para Milei, fue superada. Había hablado, claramente, sobre un ajuste (devaluación y tarifas). Para el nonato gobierno, el DNU anunciado, es lo que el pueblo votó y “avaló”. Lectura política interesada. Sus electores, en cambio, votaron para que esto no ocurra. Las ilusiones electorales entraron en contradicción con un proceso económico y social más profundo. Argentina en quiebra financiera, no fiscal, del orden de los 600.000 millones de dólares. Más la deuda con el FMI Impagable y dolarizada (aumenta al compás de la devaluación). Los que votaron a Milei, ahora opuestos al ajuste, se propusieron la no continuidad del gobierno kirchnerista. Lo lograron. Con sus deliberaciones y particulares maneras. ¿Un movimiento profundo por ahora no enérgico? Los acontecimientos lo dirán. Otra característica de la situación. Imposibilidad del régimen político de gobernar en forma ordenada. Conjuga, por un lado, una incapacidad para seguir gobernando como se lo venía haciendo junto a la irrupción de un “mar de fondo”, por el otro. Se agudizan contradicciones con anuncios de Caputo confirmando el rodrigazo. Las relaciones se quiebran al desequilibrarse el funcionamiento de la economía en la condiciones que lo venía haciendo junto a viejas y nuevas necesidades trabajadoras provocadas por las medidas mencionadas. Durísimas en una semana. Devaluación del 60% sobre el peso. Aumento de las naftas. Un presidente de la nación- da la impresión- con cierta alegría sobre una inflación diaria del 1% y anualizadas del 3.500% Panorama de descontrol manifiesto en los supermercados. Hay que ver cómo llegan al rubro de la salud. ¿Desindexar salarios y jubilaciones? Suspenden movilidad jubilatoria con aumentos bien inferiores a la inflación. ¿Desafío e intervención estatal en las negociaciones salariales? Crearon, en una semana, la mayor crisis fiscal en la historia. La reacción, luego del anunciado decretazo, no tardó en llegar. Las clases medias salen con cacerolas a las calles. ¿Como en la época de De La Rúa? ¿Sus objetivos? No están claros. Por el momento: el Parlamento. Conseguir la derogación del DNU en Diputados y en el Senado. El comienzo y continuación de una lucha, entre diversas categorías y comportamientos de sectores populares, por el pan cotidiano.