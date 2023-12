Cartas de lectores II: El DNU de Milei

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) tienen más de 170 años de historia en la República Argentina. Desde la Organización Nacional en 1853, y por 130 años, se firmaron tan solo 25 DNU. Pero desde el regreso a la democracia, en los últimos 40 años, fueron casi 1.000 los DNU firmados por los sucesivos gobiernos. Durante el período del Dr. Raúl Alfonsín solo se contabilizaron y firmaron 10 DNU (entre ellos el del Plan Austral). En el gobierno del Dr. Menem (del ’89 al ’99) se firmaron 545 DNU, muchos de ellos sin ser visados por el Congreso. En la gestión del Dr. Fernando De la Rúa, 73, en el lapso de dos años, y tampoco pasaron por el Congreso. Adolfo Rodríguez Saá en 7 días que duró su gobierno firmó 6 DNU. Eduardo Duhalde, 158 y ninguno pasó por la Comisión Bicameral. Néstor Kirchner firmó 270 y su esposa Cristina Fernández, 76; Macri, 70 y Alberto Fernández, 178 DNU. Pues bien, hasta la fecha el nuevo presidente firmó 3: y anunció en uno de ellos medidas para desregular la economía argentina, reducir el tamaño monstruoso del Estado y derogar leyes, regulaciones y controles que constriñen el desarrollo de nuestro país. Las reformas anunciadas tuvieron por parte de la oposición el rechazo que era de esperar, con cacerolazos de protestas y ciudadanos en las calles que manifestaron su desacuerdo, y está bien, porque vivimos en democracia, pero no olvidemos que en campaña nuestro actual presidente anunció todo esto (a todos los vientos y latitudes) y asimismo él ganó las elecciones con un porcentaje muy alto de votantes (56%): uno de los mayores triunfos electorales de los últimos 50 años, y con ello legitimó lo que pensaba realizar. ¿Por qué, entonces, no darle su oportunidad bien ganada democráticamente? Se habla ya de un paro nacional que organizaría la central obrera antes de cumplir el primer mes de su mandato. Qué raro, ya me extrañaba que no se lo hicieran... El Dr. Raúl Alfonsín recibió 13 paros nacionales, De La Rúa, 9 pero Alberto Fernández ninguno, a pesar del pésimo gobierno que encabezó y que nos dejó esta herencia de descalabro e inflación descontrolada. Decía Franklin D. Roosevelt: “La democracia no puede triunfar a menos que aquellos que expresan su opción estén preparados para escoger sabiamente. La real salvaguardia de la democracia, entonces, es la educación”.