Video: Marcela Tinayre habló de la maternidad y del vínculo con sus hijos

Y señaló que no es de opinar acerca de si sus hijos salen de noche y consumen bebidas alcohólicas. “A medida en que crecieron lo que hago es decir: ‘Mirá, yo te voy a dar mi opinión, si querés tomala, si querés no’. Nunca más digo: ‘No hagas esto, no hagas lo otro’. Lo que hacía cuando ellos eran chicos, pero no lo hago nunca más”, dijo.