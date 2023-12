La política debe dar el ejemplo

Frente a esto, poco es lo que se puede argumentar, porque al generalizar la situación de crisis queda más en evidencia la injusticia. Un concejal hizo una comparación compleja al pedir que no se estigmatice y dijo que “un legislador no puede vivir con $ 700.000, si para no ser pobre en Argentina se necesita $ 450.000”. Suena como un sofisma, porque hay muchos sectores que se ven obligados a vivir con menos de esa suma, como los jubilados y los docentes, entre muchos otros que tienen que esperar decisiones del poder (los pasivos) o hipotéticas mejoras en lejanas y difíciles paritarias (los docentes). Hubo un dirigente que directamente desafió a quienes se aumentan sus dietas a que prueben vivir con el sueldo de una docente.