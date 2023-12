Patricia Bullrich sobre la marcha de piqueteros: "Triunfó el orden público en el país"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizó un balance de la jornada de protesta de los piqueteros. "Hoy hubo libre circulación en todo el país -dijo-. Esto es algo que no veíamos hace muchos años. Hoy no se cortó la 9 de Julio. No se cortó el puente Pueyrredón. No se cortaron accesos y rutas. La gente pudo ir con absoluta tranquilidad sin ningún tipo de problemas", resaltó.