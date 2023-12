Vacaciones 2023/24: cómo estará el clima este verano en Argentina

Por otro lado, para buena parte de la región centro-este de nuestro país, se prevé que el próximo verano no será tan caluroso como el 2023. Esto no quiere decir que no habrá altas temperaturas o que no se registrarán olas de calor, pero en términos generales la temperatura será más agradable que el verano anterior. Sumado a esto, en las regiones de Cuyo y la Patagonia, las temperaturas serán, en promedio, las esperadas para la época.