Obra pública, eliminación de las PASO y Ganancias: los temas que Milei verá con los gobernadores

Otro tema es la obra pública. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Estado nacional no va a licitar obra pública nueva y cancelará las que se hayan licitado y no hayan comenzado. En las provincias, señalan los mandatarios, hay mucha obra pública comenzada y paralizada hace años, cuyo futuro no es claro. Los gobernadores también plantean avanzar en rutas nacionales y aeropuertos, estratégicas para sus economías y para el turismo en algunos casos.