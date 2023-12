Despidos en la Municipalidad: "Son para que entre gente de la intendenta", afirmó Ávila

Aseveró que desde la vuelta de la democracia no se conocieron situaciones similares en la municipalidad. “Comparto que hay que hacer un ajuste, pero no con los empleados. Hay sueldos que no llegan a los $ 200.000, no son los grandes sueldos. La gente vive con miedo e incertidumbre. Tiene derecho de protestar y de que se reconozcan sus derechos”, afirmó