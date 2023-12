Apagón general en el NOA: "Si no tenemos días de lluvias, vamos a sufrir los mismos problemas"

El ex legislador por la UCR detalló entonces que “en el norte argentino no hubo inversiones importantes en los últimos años. No ha habido plan de inversión. Desde que se han privatizado Transnoa y Transnea, las inversiones fueron mínimas. Todas las que se hicieron fueron a cargo del Gobierno de Tucumán, usando dinero del Fondo Federal de Energía. El problema que tenemos en el NOA es que cuando se producen los excesos de consumo las regiones más débiles son las que fallan. No se cae Cuyo, no se cae la Patagonia. Se cae la del NOA. Siendo una región que entrega más energía que la que consume”.