Los que siempre ganan las guerras. Siempre

No lo decía ni Luther King ni Mahatma Gandhi. Lo decía un conspicuo veterano con un dejo de confesión íntima y consciente. Pontificaba en la despedida: “Debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del complejo militar industrial”, Preocupado por la enorme injerencia que tomaba ese complejo, advertía respecto del avance sobre los presupuestos de la nación. Insistía en que lo era en detrimento de su capacidad para afrontar las exigencias de la sociedad civil. Denunciaba que con ello se estaba privilegiando afrontar las hipótesis de conflicto, esa antesala de las guerras. Guerras pre-programadas y anunciadas en esas “hipótesis”, (el “marketing de la guerra). Cuánta razón había en las advertencias de Eisenhower. No se podrá negar hoy, a la luz de las transacciones del complejo militar-industrial, que las guerras son “el mercado” indispensable para esas producciones gigantescas que deben “colocarse”, para completar el perverso circuito producción-distribución-consumo de armamento, (ni más ni menos)