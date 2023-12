Qué significa soñar que te caes y por qué es bueno estar alerta

En ocasiones, no llegamos a soñar con una caída al vacío propiamente, sino que experimentamos la sensación de perder el equilibrio mientras estamos dormidos. En este caso, puede significar que te encuentras en un momento personal en el que has perdido el rumbo de tu vida y no sabes cómo volver a encauzarlo. Es sinónimo de haber perdido la confianza en vos mismo, tu capacidad de superación y la seguridad de la que antes disponías.