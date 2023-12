Rosario Central es el campeón de la Copa de la Liga Profesional

Aunque no el único. Al igual que en la semifinal contra River, la seguridad que brindó Jorge Broun en el arco fue clave para que el "canalla" se quedara con el triunfo y estirara a 11 la racha de partidos sin derrotas. Sobre el final, "Fatura" tapó un par de pelotas que ahogaron el grito de los hinchas del "Calamar". El equipo dirigido por Martín Palermo no se entregó y lo buscó hasta el último minuto de los nueve adicionados, pero no pudo. Y se quedó así a las puertas de lograr su primer título en Primera División.