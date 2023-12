Combatirán los ruidos de los fuegos artificiales con burbujeros en Tafí Viejo

Hay municipios que tomaron medidas más estrictas: para hacer real la “Pirotecnia 0”, en Las Talitas se prohibieron la comercialización mayorista y minorista, depósito, venta al público, acopio y uso particular de toda pirotecnia que produzca explosión en su interior, como las bombas de estruendo, los petardos, las baterías y los rompeportones. Para proteger a adultos mayores, niños con tea, animales y personas con problemas de audición de los sonidos y estruendos fuertes, Monteros hizo lo mismo en enero de 2020. Aguilares, en tanto, reglamentó la comercialización y uso público y privado de la pirotecnia sonora; sólo está habilitada la pirotecnia sonora, y no se puede ni comercializar, exhibición, tenencia, manipulación, uso particular y depósito de todo tipo de pirotecnia y cohetería sonora.