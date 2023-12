Piden rever o rescindir los contratos de la obra pública en ejecución

Sugirió, además, que las medidas anunciadas por Caputo pueden abrir la puerta para eventuales planteos judiciales, por parte de empresarios. “Dijo que no se ejecutarán obras que no están licitadas y que no estén contratadas; pero hay obras licitadas y contratadas, entonces eso generará un derecho al contratista -en este caso, a la empresa- a un resarcimiento eventual en caso de los que tengan contratos”, alertó.