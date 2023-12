Festival de boxeo en Villa Luján para cerrar el año

Además de la pelea que protagonizarán Tapia y Centeno, habrá otras 13 peleas. En la categoría mayores, combatirán, entre los hombres, Santiago Agüero vs Martín Thomas (-52 de kilos), Nicolás Oviedo vs Matías Arias (-60kg), Cristian Rivero vs Claudio Pinedo (-64kg), Nicolás Vilanova vs Iván Trujillo (-64kg), Juan Artaza vs Ezequiel Pérez (-69kg) y Marcelo Brandán vs Rodrigo Verón (-75kg); y entre las mujeres, Evelin Reyes vs Gisela Garay (-64kg) y Abril Lizardo vs Tamara Tavera (-69kg). Por su parte, habrá cinco combates de la categoría cadetes: Marcia López vs Solange Tavera (-52kg), Lautaro Porcelo vs Benjamín Rodríguez (-52kg), Jeremías Caro vs Ángel Chávez (-57kg), Facundo Figueroa vs Juan Ignacio Gómez (-66kg) y Santiago Amaya vs Moisés Sánchez (-75kg).