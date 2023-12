Un viaje a través de la música de los Mundiales en el teatro Alberdi

Directo al corazón

A lo largo del repertorio, el público podrá disfrutar de canciones que signaron una época (como “La Copa de la Vida”, de Ricky Martin), y que seguramente gatillarán toda clase de recuerdos. Y ese fue el criterio que orientó la construcción del repertorio: así como se excluirán ciertas canciones oficiales, se incluirán otras no oficiales pero que quedaron impregnadas en el sentimiento popular. Por caso, “Shima Uta” (popularizada por Alfredo Casero en Corea Japón 2002) y canciones de publicidades recordadas. “En Argentina fue más conocida Shima Uta que el tema oficial (”Boom”, de Anastacia). Por eso a este último no lo hacemos. Lo mismo con el de Alemania 2006 (”Time of our lives”, de Il Divo), que en su momento no pegó y por eso la llamaron de último momento a Shakira para que hiciera un tema que se llamó Bamboo”, cuenta Marcos.