"Ante un Estado ausente y desertor, vamos a fortalecer las organizaciones barriales"

En ese sentido, se refirió a la crisis económica que vive el país: "En estos momentos difíciles donde se anuncia un Estado ausente y desertor, vamos a fortalecer más que nunca a las organizaciones barriales que forman, capacitan y contienen a los sectores populares. Cuando no naciste con beneficio de cuna, la libertad no te la va a dar el mercado, que no tiene conciencia social, conciencia ambiental ni conciencia de vida. Sin Estado presente y articulador de oportunidades la libertad solo será una consigna".