Amenazas a la intendenta: “No tengo nada en contra de la doctora Chahla”

En su descargo, Rocha indicó: “el viernes 1 me dijeron que salía un PDF anunciando despidos. El domingo publiqué unas cosas desde mi teléfono apoyando a mis compañeros despedidos. Nada más. No hubo ninguna amenaza a la intendenta, no mandé ningún audio ni video. Sí reconozco que soy yo quien aparece en una foto con un arma, pero es de juguete y es viejísima. Puse de estado esa foto, pero eso no tenía nada que ver con la señora Chahla. Desde el momento en que ella llegó a la repartición nosotros la escuchamos y aplaudimos”. El imputado agregó que hubo personas que, con la intención de sacar alguna ventaja, lo señalaron. “Ensuciaron mi nombre, hoy me hacen ver como a un criminal. Solo le pido a la intendenta que escuche mi campana”, agregó.