Matanzas: la barbarie militarizada en Gaza

Si bien el Estatuto de Roma cubre la la protección de hogares civiles como en un documento de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra en conflictos entre Estados, no prevé en otro tipo de conflictos. No señala entre los crímenes contra la humanidad lo que se produce en un conflicto dentro de un Estado. O como en el caso que nos ocupa: sólo Israel es un estado y Hamas no, y no es reconocido por Israel en tal condición.