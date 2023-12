Milei presidente: el saludo con Macri, lo que opinó Larreta y el elogio de Zelensky

Saludo entre Milei y Macri

Uno de los primeros en expresarse sobre la asunción de Javier Milei fue el ex presidente Mauricio Macri. “¡Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy”. El líder del PRO fue uno de los primeros a los que el actual mandatario se acercó a saludar apenas recibió los atributos de mando, en el Congreso.