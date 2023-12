“Un pájaro azul” en el Espacio Incaa y “El día de la Bestia”

“Un pájaro azul” se proyectará mañana a las 18 en el Espacio Incaa, en San Martín 251. En la película de Ariel Rotter, Javier y Valeria hace años buscan tener un hijo que no llega y la enésima visita a la médica especialista no hace más que potenciar la sensación de frustración que los viene acompañando desde hace un buen tiempo. La compra de una casa con jardín los mantiene ocupados, aunque el trabajo de ambos -Valeria es productora de cine, Javier un periodista cultural especializado en literatura- no ha alcanzado para cerrar la operación y fue necesario cierto dinero ahorrado por los padres. Un día aparece Camila, una compañera de trabajo de Javier, para contarle que está embarazada de él. Javier queda atrapado en un conflicto que con el paso de los días, dinamita su existencia y su vida de pareja. Una nueva y potente bisagra aparece en el camino cuando un amorío de fin de semana de Javier (Romina Paula) revela su estado de gravidez, resultado de un par de interacciones sexuales. La confesión derivada de la culpa, desde luego, desemboca en crisis, y la separación parece inevitable.