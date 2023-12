Las reformas electorales no quedan afuera del plan libertario

Consultado sobre el impacto que esta decisión puede generar en el escenario político nacional, el analista Carlos Fara aseguró que en caso de avanzar en este sentido, el nuevo gobierno profundizará su mensaje sobre la necesidad de “bajar los costos de la política” y de esa manera mantenerse en “sintonía con la demanda de la ciudadanía, quien no quiere las PASO mayoritariamente”. “También es un mensaje a la política respecto a que cada partido si quiere tener una primaria se las tendrá que financiar de forma propia. Y creo que esto puede tener dos consecuencias, mayor fragmentación de los partidos, porque al final si alguien no está de acuerdo con la conducción de su partido y no le dan una interna puede irse por fuera. Y por otro lado, también puede llegar a promover más acuerdos internos”, aseguró el presidente del International Association of Political Consultants. Y destacó que este cambio sí provocará cambios en los niveles de especulación y de riesgo que la política fue tomando hasta ahora.