Con 10 minutos implacables de Países Bajos, Las Leonas cayeron en Santiago del Estero

Las Leonas buscan mejorar el segundo puesto conseguido en la última edición, por detrás de Países Bajos, para quedarse con el trofeo al igual que en la temporada 2021-22. En el plantel que dirige Fernando Ferrara está la ex jugadora de Tucumán Rugby, Victoria Sauze Valdez que para el primer partido no estuvo en la nómina. En la derrota ante Países Bajos, "Vicky" fue titular distribuyendo el juego en el mediocampo, tarea que no le fue fácil porque estuvo bien contenida por las marcas neerlandesas.