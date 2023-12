Oriana Sabatini habló sobre sus trastornos alimenticios: “Aprovechaba los atracones de mi personaje”

Su dificultad con las comidas no quedó en su adolescencia, sino que hoy, con 27 años, el momento de la comida sigue sin ser un momento placentero. “Mi trastorno alimenticio está muy relacionado con mi trabajo, por eso me costó amigarme y volver a querer mi trabajo, porque estaba directamente relacionado con que me tengo que cag… de hambre”, dijo en vivo en el streaming.