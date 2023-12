Daddy Yankee realizó un increíble anuncio en el último show de su carrera

"A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Así mismo, Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. ¡Por fin, llegué a la meta. Soy libre. Amén!”, concluyó.