Luis Suárez contó la enfermedad que padece cada vez que juega al fútbol: “Me tomó tres pastillas y horas antes me pinchó”

“Siento un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generará líquido, no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un límite que no puedo doblar. Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomó tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pinchó un Voltaren antiinflamatorio y analgésico)”, añadió.